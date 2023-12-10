Лавров назвал Антонова самым капризным артистом русского шоу-бизнеса

«Самый капризный артист старой школы – это Юрий Антонов. Ему нужно было обязательно две бутылки дорогого вина. Но он мог попросить возместить их стоимость деньгами. Он все вино забирал и к себе домой нес, в свой погреб», – поделился Лавров.