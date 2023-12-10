Лавров назвал Антонова самым капризным артистом русского шоу-бизнеса
Юрия Антонова не раз критиковали за сложный характер. Он порой резко отзывался о коллегах по шоу-бизнесу и их творчестве, а также не раз заявлял, что предпочитает общество животных обществу людей.
Продюсер Сергей Лавров вообще убежден, что композитор – самый капризный российский артист. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами absatz.media.
«Самый капризный артист старой школы – это Юрий Антонов. Ему нужно было обязательно две бутылки дорогого вина. Но он мог попросить возместить их стоимость деньгами. Он все вино забирал и к себе домой нес, в свой погреб», – поделился Лавров.
Ранее российский музыкант Юрий Антонов признался, что почти перестал появляться на публике из-за проблем со здоровьем.
Рамблер: главные новости