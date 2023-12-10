Максим Покровский* переоформил московскую квартиру на жену

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (признан в РФ иностранным агентом) переоформил московскую квартиру за 25,7 млн рублей на свою жену. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, на этот шаг музыкант пошел, чтобы скорее продать жилье, которое никто не хочет покупать. Четырехкомнатную квартиру площадью 110 квадратов Покровский переоформил по брачному договору на свою жену Татьяну. Сделка была зарегистрирована 15 ноября, кадастровая стоимость недвижимости составляет 15,9 млн рублей.

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Как уточняет Shot, сейчас квартира временно снята с сайтов по продаже недвижимости. Отмечается, что объявление появится, когда жена музыканта решит все вопросы по документам. Сам Покровский в Москву приехать не может.

До этого сообщалось, что фронтмен группы "Ногу свело!" не может продать свою недвижимость в Москве из-за статуса иноагента. По данным Shot, покупатели отказываются приобретать квартиру, как только узнают имя продавца.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о специальной военной операции на Украине.