Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский исполнитель Филипп Киркоров рассказал о возможном завершении своей сценической карьеры, сообщает «Комсомольская правда».

Об этом певец заявил в подкасте видеоблогера и рэпера Джарахова.

«Знаешь сколько мимо прошло всего?! Жизнь, встреч, путешествий, знакомств, просто отдыха. Банального отдыха», — заявил Киркоров.

По его словам, он «только работал» и только сейчас ударил по тормозам чуть-чуть, «у меня появилась какая-то личная жизнь, у меня дети».

Артист указал, что устал от гастрольной деятельности, ему дается это нелегко.

«35 лет мотаться по городам и весям, что понял, что не хочу», — сказал певец.