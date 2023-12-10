Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры
Российский исполнитель Филипп Киркоров рассказал о возможном завершении своей сценической карьеры, сообщает «Комсомольская правда».
Об этом певец заявил в подкасте видеоблогера и рэпера Джарахова.
«Знаешь сколько мимо прошло всего?! Жизнь, встреч, путешествий, знакомств, просто отдыха. Банального отдыха», — заявил Киркоров.
По его словам, он «только работал» и только сейчас ударил по тормозам чуть-чуть, «у меня появилась какая-то личная жизнь, у меня дети».
Артист указал, что устал от гастрольной деятельности, ему дается это нелегко.
«35 лет мотаться по городам и весям, что понял, что не хочу», — сказал певец.
Говоря о возможном уходе со сцены, исполнитель отметил, что «нет, об уходе я еще не думал, наоборот о приходе». Кроме того он анонсировал премьеру своего нового шоу «Безумство», которое должно состояться в его день рождения 30 апреля в Москве.