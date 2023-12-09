Обнародован райдер Брежневой

Сообщается, что для поездок артистка требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану, а также отключения всех камер на сцене и в гримерке. Обращается особое внимание на полную изоляцию артистки от журналистов и просто не в меру любопытных поклонников, вплоть до заклеивания окон непрозрачным черным материалом.