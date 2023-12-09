Обнародован райдер Брежневой
В интернете появился райдер украинской певицы Веры Брежневой.
Требования звезды для выступления перед русскоязычной публикой на новогодних корпоративах достаточно серьезны, пишет gazeta.ru.
Сообщается, что для поездок артистка требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану, а также отключения всех камер на сцене и в гримерке. Обращается особое внимание на полную изоляцию артистки от журналистов и просто не в меру любопытных поклонников, вплоть до заклеивания окон непрозрачным черным материалом.
СМИ писали, что стоимость выступления экс-солистки группы «Виа Гра» для россиян составит €50 тысяч плюс €25 тысяч на расходы.
Певица Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons, недавно сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что это был последний бизнес артистки в России.