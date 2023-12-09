Обнародован райдер Брежневой

В интернете появился райдер украинской певицы Веры Брежневой.

Обнародован райдер Брежневой
© РИА Новости

Требования звезды для выступления перед русскоязычной публикой на новогодних корпоративах достаточно серьезны, пишет gazeta.ru.

Сообщается, что для поездок артистка требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану, а также отключения всех камер на сцене и в гримерке. Обращается особое внимание на полную изоляцию артистки от журналистов и просто не в меру любопытных поклонников, вплоть до заклеивания окон непрозрачным черным материалом.

СМИ писали, что стоимость выступления экс-солистки группы «Виа Гра» для россиян составит €50 тысяч плюс €25 тысяч на расходы.

Певица Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons, недавно сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что это был последний бизнес артистки в России.

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