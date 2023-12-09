Цыганова осудила псевдоним Дронова и его наряды
Вика Цыганова рассказала журналистам о разговоре с певцом Shaman. Певица попыталась узнать у исполнителя, почему он не хочет выступать под собственным именем. Тем более, что он подчеркивает свою русскость, а имя у него самое что ни на есть русское, пишет СтарХит.
«Муж был свидетелем, Shaman сказал, что готов приехать к нам домой в гости, поговорить. А я у него спросила еще тогда, мол, почему он не Ярослав Дронов? Нам такие вот дроны нужны на фронте. И имя у него славянское, очень красивое. Какой еще «Шаман» в православной-то стране?» — возмутилась Цыганова.
Супруги Цыгановы также считают, что Ярослав одевается как немец 30-х годов прошлого века. Вадим Цыганов убежден, что Shaman должен носить традиционный русский кафтан.
Ранее певица Вика Цыганова пожалела блогера Даню Милохина, уехавшего из страны. «Как можно не жалеть людей, у которых нет ни мозгов, ни сердца, ни совести, ни Родины».