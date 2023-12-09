Цыганова осудила псевдоним Дронова и его наряды

«Муж был свидетелем, Shaman сказал, что готов приехать к нам домой в гости, поговорить. А я у него спросила еще тогда, мол, почему он не Ярослав Дронов? Нам такие вот дроны нужны на фронте. И имя у него славянское, очень красивое. Какой еще «Шаман» в православной-то стране?» — возмутилась Цыганова.