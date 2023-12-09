Леонид Агутин вышел на связь после госпитализации

«Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею.) До встречи, мои дорогие!», - написал Агутин.