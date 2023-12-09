Леонид Агутин вышел на связь после госпитализации

Леонид Агутин вышел на связь после операции
Леониду Агутину сделали операцию: у него в ноге нашли блуждающий тромб. Со вчерашнего вечера он находится в больнице. Блуждающий тромб – это сгусток крови, который перемещается по венам человека. В таких случаях требуется экстренное вмешательство, чтобы не допустить закупорки вен.
Артист уже вышел на связь с поклонниками и сообщил в микроблоге, что все прошло хорошо, пишет Lenta.ru.
«Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею.) До встречи, мои дорогие!», - написал Агутин.
У композитора диагностирован тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит медикаментозное лечение.