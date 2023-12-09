В квартире Натальи Штурм произошел пожар

Наталья Штурм написала в личном блоге, что в ее квартире произошел пожар. Дом, где живет певица, расположен в новостройке в районе Ильинские Луга в Москве, информирует gazeta.ru.

Наталья и ее дочь еще спали, когда рано утром случилось замыкание в электропроводке, которое и привело к возгоранию. Люди проснулись от запаха дыма, но дочь певицы Елена уже успела сильно надышаться продуктами горения. Девушку увезли в больницу.

Сейчас пожар потушен, как отметила пострадавшая звезда, -

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