В квартире Натальи Штурм произошел пожар

Дочь Натальи Штурм госпитализирована после пожара в квартире певицы
Наталья Штурм написала в личном блоге, что в ее квартире произошел пожар. Дом, где живет певица, расположен в новостройке в районе Ильинские Луга в Москве, информирует gazeta.ru.
Наталья и ее дочь еще спали, когда рано утром случилось замыкание в электропроводке, которое и привело к возгоранию. Люди проснулись от запаха дыма, но дочь певицы Елена уже успела сильно надышаться продуктами горения. Девушку увезли в больницу.
Сейчас пожар потушен, как отметила пострадавшая звезда, -
«Все службы работают быстро и слаженно».
Ранее певицу Наталью Штурм обокрал любовник-иностранец по имени Пламен. Как сообщает «Пятый канал», инцидент произошел во время отдыха в Испании.
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