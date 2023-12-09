Волочкова объявила, что поработает официанткой
Анастасия Волочкова не отказывается от участия в самых разнообразных проектах. Кроме традиционного профессионального амплуа, она пробует себя в качестве вокалистки, а теперь – и работницы общепита.
О том, что каждый может увидеть ее в ресторане, сделать заказ и отблагодарить за обслуживание, балерина сообщила в своей социальной сети. Об этом пишет teleprogramma.pro.
«В субботу, 9 декабря, меня можно будет увидеть в качестве официанта в проекте «Важные лица», организованном сетью ресторанов», - написала звезда.
Проект «Важные лица» приглашает известных людей поработать курьерами или официантами.
Ранее балерина Анастасия Волочкова выпустила новую песню под названием «Слезы моих бывших». «Соленый вкус слез моих бывших В истории новой мне кажется лишним», - поется в треке.