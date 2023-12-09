Водонаева рассказала о переломном моменте в жизни

Алена Водонаева начинала с «Дома-2». Затем ее карьера пошла в гору, ее стали приглашать вести телешоу и участвовать в различных проектах. Однако девушка запомнилась публике и экстравагантными поступками и заявлениями.

Накануне ей задали вопрос: когда она решила «остепениться». Алена в личном блоге подробно ответила, что кардинальная смена мировоззрения пришла к ней после второго развода, хотя и в юности она была практичным человеком, и уже в 23 года накопила денег, чтобы купить свою первую квартиру, - информирует издание thevoicemag.

«Я как будто прозрела и проснулась лишь после второго развода: поняла окончательно, кто я, что я хочу и какие люди должны быть рядом со мной. Жизнь меняется, мы тоже», - отметила телеведущая.

При этом Водонаева не исключает, что с годами ее предпочтения могут еще раз измениться.

«Сейчас я один человек, а через 10 лет буду другой, и, возможно, мне будет казаться, что тогда, в 24-24 года, я была "без головы". Одно неизменно — я не изменяю себе никогда! И никогда не иду против себя и своих чувств», — резюмировала она.

По словам ведущей, девушкам важно научиться говорить «нет» всем и всему, что противоречит собственным желаниям и принципам. Кроме того, следует правильно питаться, больше ходить пешком, чтобы разгонять кровь, много читать и учиться на протяжении всей жизни.