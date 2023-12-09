Боня отправила мать к пластическому хирургу

Виктория Боня , недавно сделавшая себе дорогостоящие пластические операции, отправила к хирургам и свою маму. Она нашла ей специалиста в Дубае , пишет портал super.ru. Как сообщается, процедура стоила примерно девять миллионов рублей.

«Мамочке сделали операцию, я приехала ее навестить. Говорит, что прошло все быстро, даже не заметила. А сейчас себя чувствует, как будто ударилась подбородком о лед. Но все шикарно, ждем результат», — написала Виктория в микроблоге.

Ранее блогер и телеведущая Виктория Боня пришла на «Шоу Воли» на ТНТ, где рассказала о волнующей многих зрителей теме — ее пластической операции на лице. Боня рассказала, что до сих пор не чувствует верхнюю губу и у нее остались отеки, из-за чего она продолжает носить очки.