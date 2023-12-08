Киркоров пожаловался на оскорбления от Галкина*

Певец Филипп Киркоров заявил, что комик Максим Галкин* высказал несколько оскорблений в его адрес. Об этом Киркоров рассказал на YouTube-канале Александра Добровинского .

По словам Киркорова, раньше они были в хороших отношениях с Галкиным*. Кроме того, певец даже заступался за комика, когда последнего признали иноагентом. Однако теперь, по словам Киркорова, он сам стал объектом жесткой критики и насмешек со стороны юмориста.