Киркоров пожаловался на оскорбления от Галкина*
Певец Филипп Киркоров заявил, что комик Максим Галкин* высказал несколько оскорблений в его адрес. Об этом Киркоров рассказал на YouTube-канале Александра Добровинского.
По словам Киркорова, раньше они были в хороших отношениях с Галкиным*. Кроме того, певец даже заступался за комика, когда последнего признали иноагентом. Однако теперь, по словам Киркорова, он сам стал объектом жесткой критики и насмешек со стороны юмориста.
«Не представляете, какой период я пережил. Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. И не ожидал, что после этого всего, что Максим* будет ездить и оскорблять меня», — рассказал Киркоров.
Ранее Киркоров прокомментировал появление кольца на безымянном пальце.
*признан иноагентом в РФ.
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