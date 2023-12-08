Похудевшая Лолита появилась на публике

Певица Лолита Милявская показалась на публике после того, как сбросила более 10 килограммов лишнего веса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что певица подчеркнула обновлённый вид с помощью строгого вечернего платья. Некоторые поклонники предположили, что Милявская обратилась за помощью к пластическому хирургу и сделала операцию по уменьшению желудка. Но эту версию опровергла сама Лолита — по её словам, сбросить вес ей помогла помощь эндокринолога.

Певица уточнила, что специалист подобрал для неё специальную диету, которая и помогла сбросить вес. При этом Лолита добавила, что на самом деле не планировала худеть — её целью было улучшить своё самочувствие и оздоровить организм. По признанию певицы, это сработало — Лолита заявила, что чувствует себя отлично и испытывает прилив сил.