Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж

Российская певица и модель Валерия Калачева, вдова Пьера Нарцисса, вновь обрела свое счастье. Она вышла замуж за 60-летнего артиста Евгения Шахрая.

«У новой пары достаточно существенная разница в возрасте – целых 23 года. Несмотря на это, они выглядят по-настоящему счастливыми. У возлюбленных достаточно много общего: в последнее время Валерия всерьез увлеклась музыкой и вокалом», – пишет издание «СтарХит».

Добавим, что Пьера Нарцисса не стало 1,5 года назад, он умер в возрасте 45 лет. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, директор Пьера Нарцисса признался, что певец не оставил хорошего наследства.