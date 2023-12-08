Экс-солистка SEREBRO показала лицо без макияжа

Бывшая солистка группы SEREBRO, певица Ольга Серябкина поделилась в Instagram видео, в котором предстала без макияжа.

© Seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

38-летняя Ольга Серябкина сняла видео, в котором показала, как ей делают макияж. В начале ролика певица предстала перед камерой без косметики на лице и без укладки. Перед публикацией звезда не добавляла фильтров и фотошопа. Она позировала в базовой белой футболке. Затем ей нанесли тональный крем, тушь и средство для губ.

Ольга Серябкина начала свою музыкальную карьеру в 2006 году, присоединившись к группе SEREBRO. Коллектив дебютировал на конкурсе "Евровидение-2007", где занял третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом "ОпиумRoz". Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как "Мама Люба", "Mimimi", "Мало тебя", "Я тебя не отдам". В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив. В 2019-м она выпустила сольный альбом "Косатка в небе".