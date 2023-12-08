Автор хита «Еду в Магадан» Вася Обломов заявил, что готов выступить для россиян за 20 тысяч долларов. Об этом сообщает «RT на русском».

При этом выступать музыкант согласен только на нейтральной территории. Источник добавляет, что в данный момент Обломов проживает в США и возвращаться в Россию не планирует.

Отмечается, что за пределами России Обломов согласен выступать на корпоративах — одним из главных условий его появления является предоплата и перелёт в бизнес-классе. При этом команда музыканта отказывается выступать, если на сцене присутствует символика государства и политической партии — в этом случае Обломов оставляет за собой право отменить выступление и удержать половину гонорара.