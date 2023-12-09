Возлюбленную Тимати раскритиковали за фото в шубе

«Я думала натуральные шубы в наше время моветон», - написал один из пользователей Сети.

Отметим, в подписи к снимкам Валентина рассказала, что позировала в шубах из эко-меха. Поклонники модели предложили ей закрыть комментарии и не обращать внимание на недоброжелателей. Избранница рэпера решила этого не делать.