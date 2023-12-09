Возлюбленную Тимати раскритиковали за фото в шубе
Валентина в личном блоге опубликовала серию фотографий в шубе. Однако поклонники остались недовольны снимками Ивановой.
«Я думала натуральные шубы в наше время моветон», - написал один из пользователей Сети.
Отметим, в подписи к снимкам Валентина рассказала, что позировала в шубах из эко-меха. Поклонники модели предложили ей закрыть комментарии и не обращать внимание на недоброжелателей. Избранница рэпера решила этого не делать.
«Я ничего такого не сделала, чтобы закрывать комментарии. Шуба, не шуба, тут все равно будет грязь. Им лишь бы докопаться до чего-то», - отметила Валентина.
По мнению Ивановой, счастливые и занятые люди не станут писать гневные комментарии людям.
Напомним, Анастасия Решетова откровенно ответила на вопрос, является ли Тимати абьюзером.