Глюкоза рассказала, кому бы присудила звание «Артиста года»

«Мне очень нравится, как он поет, мне очень нравится, как он выступает. Я так жалею, что не попала на его концерт. Я видела видео и поняла, что там было так круто, что теперь у меня мечта — сходить к Jony на концерт», — призналась Глюкоза.

Исполнительница добавила, что пока не до конца определилась с планами на Новый год. По словам Глюкозы, она может либо улететь с семьей на Мальдивы, либо остаться в Москве и поработать. При этом певица уточнила, что ненавидит встречать зимний праздник в жарких странах, так как является консерватором и отдает предпочтение привычному снегу и салату «Оливье». Главным стимулом для работы в Новый год Глюкоза назвала деньги: ценник на выступление артистки в этот период вырастает минимум в два раза.