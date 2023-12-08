Мари Краймбрери рассказала о несостоявшейся свадьбе

Певица Мари Краймбрери в интервью Полине Трубенковой призналась, что была помолвлена раньше, но до свадьбы дело не дошло.

«Эта история, которая случилась со мной давно. Иногда бывает, что вы взрослеете по-разному. Моя история такая, не про болезнь. Про то, что я выросла, а человек не хочет расти вместе со мной», — посетовала Краймбрери.

Исполнительница подчеркнула, что носила кольцо на безымянном пальце, хотя о ее помолвке никто не знал. Краймбрери считает, что такого рода личные истории не должны становиться достоянием общественности.

В октябре звезда рассказала, как относится к сексу без обязательств. Краймбрери заверила, что никогда не склонялась к определенному типажу мужчин. Звезда выразила мнение, что до сих пор не нашла себе партнера, так как сама не знает, чего ищет в своей второй половинке.