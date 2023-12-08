Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж за композитора Евгения Шахрая
Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за композитора Евгения Шахрая, автора хита «Одинокая ветка сирени». Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил «СтарХит».
Между ними значительная разница в возрасте — 23 года. Однако, по всей видимости, паре удается строить гармоничные отношения. В последнее время девушка пробует себя в качестве певицы.
Накануне, 7 декабря, Шахрай и Калачева сыграли свадьбу.
— Честно говоря, для меня это событие было неожиданным. Очень жаль, что она не пригласила меня на свадьбу, но мы ведь с ней уже не сотрудничаем. Наши пути, к сожалению, разошлись. Шахрай — классный мужик, отличный артист. Рад, что Валерия нашла свое счастье. Я ей помогал после смерти Пьера, был рядом в горести и радости. Нарцисс сейчас на небесах, и наверняка он счастлив за Валерию, — передает издание слова музыкального продюсера Сергея Дворцова, близко общавшегося с Валерией Калачевой.
Российский певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет от последствий подагры в июне прошлого года.