Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж за композитора Евгения Шахрая

— Честно говоря, для меня это событие было неожиданным. Очень жаль, что она не пригласила меня на свадьбу, но мы ведь с ней уже не сотрудничаем. Наши пути, к сожалению, разошлись. Шахрай — классный мужик, отличный артист. Рад, что Валерия нашла свое счастье. Я ей помогал после смерти Пьера, был рядом в горести и радости. Нарцисс сейчас на небесах, и наверняка он счастлив за Валерию, — передает издание слова музыкального продюсера Сергея Дворцова, близко общавшегося с Валерией Калачевой.