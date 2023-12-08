Никита Пресняков удивил подписчиков новой внешностью

Более года назад сын певицы Кристины Орбакайте и внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой переехал в Соединенные Штаты Америки. Вслед за Никитой Пресняковым туда перебралась и его жена. Недавно знаменитость поделилась историей из своих будней в Америке.

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В новой публикации в своем микроблоге Никита шокировал подписчиков внешним видом. Он отрастил густую бороду, хотя ранее на его лице красовалась только небольшая щетина.

— Не знаю, что мне делать дальше? Сбривать или так нормально? Но я все придумал. На зиму я буду превращаться в зимнего Ники, это такой режим дровосека. А летом — уже обычный привычный Никитос, — рассуждал Пресняков в видеоролике.

Он также поделился с подписчиками своей давней мечтой посетить американский барбершоп, где его лицо привели бы в порядок, однако борода устраивает звезду и в таком виде.

Прошлой осенью музыкант Никита Пресняков уехал из России. Внук Аллы Пугачевой пешком пересек границу и улетел в Штаты, где занимается клипмейкерством. Его отец, исполнитель Владимир Пресняков, рассказал о главном страхе старшего сына.