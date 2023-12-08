«Не знаю, что делать»: Никита Пресняков удивил подписчиков новой внешностью
Более года назад сын певицы Кристины Орбакайте и внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой переехал в Соединенные Штаты Америки. Вслед за Никитой Пресняковым туда перебралась и его жена. Недавно знаменитость поделилась историей из своих будней в Америке.
В новой публикации в своем микроблоге Никита шокировал подписчиков внешним видом. Он отрастил густую бороду, хотя ранее на его лице красовалась только небольшая щетина.
— Не знаю, что мне делать дальше? Сбривать или так нормально? Но я все придумал. На зиму я буду превращаться в зимнего Ники, это такой режим дровосека. А летом — уже обычный привычный Никитос, — рассуждал Пресняков в видеоролике.
Он также поделился с подписчиками своей давней мечтой посетить американский барбершоп, где его лицо привели бы в порядок, однако борода устраивает звезду и в таком виде.
Прошлой осенью музыкант Никита Пресняков уехал из России. Внук Аллы Пугачевой пешком пересек границу и улетел в Штаты, где занимается клипмейкерством. Его отец, исполнитель Владимир Пресняков, рассказал о главном страхе старшего сына.
14 ноября сообщалось, что Никиту Преснякова и его супругу ищут судебные приставы из-за наличия у них долгов. Уехавший в США Пресняков продолжает получать заработок в России. Его компания занимается дистрибуцией уличных тренажеров.