Максакова* о Волочковой: «Давно стерла свою личность»

«Ей бы тогда бежать в какой-нибудь Лондон, но она посчитала, что она вся из себя и ее все везде ждут <...> Как вы видите, Анастасия, несмотря на свой изнурительный график, продолжает шокировать теперь уже настоящим уродством, которое стало следствием пережитых травм», — сказала Максакова.