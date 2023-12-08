Оперная певица Мария Максакова* заявила, что Анастасия Волочкова спивается

Оперная певица Марина Максакова (признана в РФ иностранным агентом) считает, что балерина Анастасия Волочкова спивается. Ее слова передает «СтарХит».

Максакова* о Волочковой: «Давно стерла свою личность»
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«Я вообще без всякого удовольствия об этом говорю. Она давно стерла свою личность. Она ходит на балкон за белым вином вместо воды», — заявила исполнительница.

По словам Максаковой, экс-солистка Большого театра злоупотребляет алкогольными напитками уже на протяжении 10 лет. Все началось, отмечает певица, когда Волочкову «уничтожил» ее бывший возлюбленный миллиардер Сулейман Керимов.

«Ей бы тогда бежать в какой-нибудь Лондон, но она посчитала, что она вся из себя и ее все везде ждут <...> Как вы видите, Анастасия, несмотря на свой изнурительный график, продолжает шокировать теперь уже настоящим уродством, которое стало следствием пережитых травм», — сказала Максакова.

В конце ноября Марину Максакову снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента. Минюст РФ внес оперную певицу в список иноагентов в мае 2023 года. В настоящее время она проживает за пределами России.

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