Бузова о бывших возлюбленных: «Страдают и хотят ко мне вернуться»

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила в беседе с Voice, что ее бывшие возлюбленные осознали, что не могут без нее жить.

Бузова назвала это событием года. В 2023-м телеведущая снялась вместе с бывшим бойфрендом Давидом Манукяном (Давой) в реалити-шоу «Сокровища императора». Этот проект стал их первой совместной работой после расставания.

«Мне как женщине приятно понимать, что бывшие страдают и хотят ко мне вернуться», — поделилась артистка

Бузова и Дава встречались с 2019 по 2021 год. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей.

23 ноября Бузова пошутила, что Манукян скучает по ней. Это случилось после того, как в сети опубликовали ролик, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица».