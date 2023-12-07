Люся Чеботина объяснила, с чем связан мировой успех песни Кати Лель

Во-первых, песню любят уже миллионы в нашей стране. Многие поколения ее знают, любят, слушают. А второе, это, конечно же, тренд на русскую моду. И хотя мне и говорят на мой недавний пост про рысь, что «это уже не актуально», что сейчас модно экомех, вы посмотрите, как весь Запад снимает в натуральных мехах под нашу любимую Катю Лель, — заявила Чеботина.