Люся Чеботина раскритиковала Даву за фото без одежды

Певица Люся Чеботина раскритиковала блогера Давида Манукяна за снимки с обнаженным торсом. Об этом сообщает News.ru.

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Чеботина призналась, что никогда не стала бы встречаться с парнем, который публикует фотографии без одежды в социальных сетях. Артистка считает сомнительной снимок Давы, на котором он стоит обнаженный с розой в руках. По ее мнению, такие фото означают, что парень — нарцисс.

Корреспондент издания также показал снимок возлюбленного Клавы Коки Александра Поверина, где он тоже предстал без рубашки.

«Тоже нарцисс. Да, нарцисс. Клава, заканчивай», — заявила артистка.

В декабре Чеботина призналась, что ее смущает роман Клавы Коки и Александра Поверина. Она назвала катастрофой любовь между коллегой и ее партнером. Артистка отметила, что возможно ошибается. Она не отрицает, что этот роман может «принести пользу», однако пока же видит продвижения в эту сторону.