«Я ненавидела Новый год». Кети Топурия — об отказе от работы ночью 1 января

Не работаем на Новый год. Я этого добивалась миллион лет. Новогодний праздник, мне кажется, он семейный. Я ненавидела Новый год, честно. Я поняла, что у меня теперь дети, и они обожают, ждут Новый год, а мама должна уехать куда-то на концерт — не прикольно было. Я поняла, что для детей это какое-то чудо, праздник и надо это все поддерживать, — сказала Топурия.