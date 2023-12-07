Киркоров украсил ель к Новому году за 1 миллион рублей

Певец Филипп Киркоров показал первые кадры новогоднего интерьера в своем загородном доме. Фото опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Артист похвастался рождественским декором. В главном холле артист поставил огромную елку, высота которой составляет пять метров, а диаметр — 2,6 метра.

«Киркоров заплатил более 811 тысяч рублей. Большую часть денег певец потратил за игрушки (около 359 тысяч), гирлянду (почти за 42 тысячи) и фигурки (более 83 тысяч). Сама ель стоит 237 тысяч рублей», — сообщил источник.

В конце ноября на премьере фильма «Теща» Киркоров сделал предложение руки и сердца Татьяне Тур. Певец признался, что не намерен пользоваться услугами свахи Ларисы Гузеевой. Артист подтолкнул к себе 41-летнюю Тур и заявил, что «ему не нужны никакие свахи».