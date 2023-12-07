Пользователи «Яндекс Музыки» выбрали самых популярных артистов в 2023 году

Сервис «Яндекс Музыка» назвал самых популярных артистов в 2023 году, которых выбрали его пользователи. В этом году подписчики «Плюса» слушали любимых исполнителей на «Яндекс Музыке» 340 миллиардов минут.

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Артистом года стал рэпер A.V.G — пацанский хип-хоп и дерзкий речитатив не оставили равнодушными слушателей «Яндекс Музыки». Артистка года признана ANNA ASTI. Яркой поп-исполнительнице удается уже второй год подряд удерживать эту позицию.

Долгожданный релиз исполнителя Aarne «AA LANGUAGE 2» стал Альбомом года. Пластинка набрала рекордное за всю историю «Яндекс Музыки» число прослушиваний в первые дни после релиза.

Главными по лайкам стали Кравц и Гио Пика — их трек «Где прошла ты» залайкали и сохранили себе в коллекцию свыше полутора миллиона пользователей.