Охлобыстин заявил, что Пугачева мешала успешной карьере певца SHAMAN

Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что певица Алла Пугачева препятствовала исполнителю SHAMAN (Ярослав Дронов) на начальном этапе его карьеры.

Звезда сериала «Интерны» вспомнил, как Примадонна несколько лет назад не давала певцу одержать победу в музыкальном шоу «Фактор А». В 2013 году Пугачева заняла кресло жюри проекта.