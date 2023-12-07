Охлобыстин заявил, что Пугачева мешала успешной карьере певца SHAMAN
Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что певица Алла Пугачева препятствовала исполнителю SHAMAN (Ярослав Дронов) на начальном этапе его карьеры.
Звезда сериала «Интерны» вспомнил, как Примадонна несколько лет назад не давала певцу одержать победу в музыкальном шоу «Фактор А». В 2013 году Пугачева заняла кресло жюри проекта.
«Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMANа с проекта», - обратил внимание актер.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в число современных музыкантов-патриотов вошли SHAMAN, Олег Газманов и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, передает «Радиоточка НСН».