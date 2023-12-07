Сергей Соседов рассказал, с кем планирует встречать Новый год

«Это рабочие дни. Мы всегда, всю жизнь, мама и папа — когда папа еще был жив — всегда много хлопотали. Там только в половину двенадцатого, дай бог, успеваешь. А иногда и прямо без двадцати минут успеваешь что-то сделать: вышел из ванны, остается десять минут, уже надо шампанское открывать», — вспомнил Соседов.

По словам критика, несколько раз ситуация складывалась таким образом, что Новый год уже вот-вот наступит, а он все не может открутить пробку от шампанского. При этом он подчеркнул, что подготовка к празднику у них в семье обычно начинается с самого утра.