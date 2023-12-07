Якубович посетовал на апатичность москвичей

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что люди, которые родились не в Москве, чаще москвичей добиваются признания и успеха. Об этом он сказал в YouTube-шоу «Сережа и микрофон».

По мнению Якубовича, в столице «все зажрались», из-за чего не готовы пробиваться к успеху. При этом подобная тенденция, по мнению телеведущего, существовала всегда.

«Какой-нибудь мальчик с периферии, как Ломоносов, пришедший сюда пешком, добивается результата быстрее. Он просто привык к этому. Привык пробиваться», — заявил он.

Переезд в мегаполис из родного города Якубович назвал серьезным шагом, а прижиться в чужом городе бывает крайне сложный. Ведущий подкаста Сергей Мезенцев согласился со словами телеведущего и уточнил, что сам родился в Кирове и переехал в столицу.