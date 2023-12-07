«Недоверие. Если не доверяешь, значит, нет взаимности. Нет взаимной любви, и это все игра. Кто-то хочет играться, а мне это ни к чему — я хочу жить, кайфовать, радоваться со взаимной любовью и искренностью. Я слишком осознанный человек, слишком много знаю. И я не готова жить в пороках земных, меня это разрушает», — отметила Лель.