«Никто не знает, сколько ему осталось»: близкие о Брюсе Уиллисе

"Как только Брюсу поставили диагноз, все собрались вместе, чтобы он помнил всех членов семьи. Они все время рядом, этот опыт сплотил семью. Никто не знает, сколько Брюсу осталось, так что они ловят каждый момент рядом", - намекнул источник, что семья не исключает, что актера скоро не станет.