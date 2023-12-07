Волочкова рассказала о зависти к ее шпагату

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с «Пятым каналом», что весь шоу-бизнес завидует ее шпагату.

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Волочкова отметила, что к ее персоне всегда приковано большое количество внимания. А насмешки от коллег в ее адрес она расценивает как зависть.

«Хочу сказать, шоу-бизнес, если вы не умеете грациозно сделать шпагат Волочковой, который вошел в Книгу рекордов России по своей цитируемости, стройности и длине, то делайте его хотя бы руками», — заявила танцовщица.

В ноябре Волочкова призналась, что не может соревноваться с растяжкой экс-гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Она считает, что у жены Павла Воли «круче и грациознее» шпагат.

В октябре Волочкова опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Данный самолет снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и других.