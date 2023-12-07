Татьяна Тур о слухах о романе с Киркоровым: «Ни на кого не было такой реакции»

Продюсерша Татьяна Тур назвала певца Филиппа Киркорова удивительным человеком на фоне слухов о помолвке. Об этом сообщает радио «Русский Хит».

Тур отметила, что недавно обсуждала с Киркоровым слухи об их романе.

«Он сказал: «Таня, ты не поверишь! 18 лет я появлялся с разными женщинами, но ни на кого не было такой реакции, как на тебя», — поделилась продюсерша.

Тур считает удивительной историей информацию о романе с Киркоровым. Она отметила, что некоторые вещи транслируются людям, даже если их пытаешься скрыть.

«Когда встречаются люди, которые очень похожи: в творчестве, в принципах — которые умеют любить, не возникает никаких вопросов, и какие-то вещи становятся очевидными», — отметила Тур.

В мае Киркоров признавался, что влюбился. Музыкант заявлял, что отныне его сердце занято не только зрителем, но и человеком, «ради которого хочется жить и творить». Однако имя партнерши музыкант не раскрыл.