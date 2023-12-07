Телеведущая рассказала о позеленевшем от шутки про «Поле чудес» Якубовиче

Бывшая участница телевизионного тревел-шоу «Орел и решка» Юлия Коваль рассказала, что однажды пошутила над ведущим «Поля чудес» Леонидом Якубовичем.

По словам теледивы, шутка про «крутите барабан» Якубовичу не понравилась. Популярный телеведущий «просто позеленел», сказала Коваль в шоу AgentShow Анастасии Ивлеевой.

Ведущая предположила, что за долгие годы существования «Поля чудес» Якубович устал от подобных шуток.