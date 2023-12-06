Анджелина Джоли впервые высказалась о судебных тяжбах с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли в последние годы редко давала интервью, а если и соглашалась на беседу с журналистами, то преимущественно говорила о творчестве. Но общественность волновало лишь одно, ее развод с Брэдом Питтом. Спустя семь лет актриса решилась на комментарий.

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За многолетними судебными разбирательствами Брэда Питта и Анджелины Джоли с любопытством следил весь мир. Но пока актер иронизировал о своем разводе, его экс-супруга пыталась собраться с силами и двигаться дальше. Впервые за много лет актриса согласилась ответить на вопросы журналистов, касающиеся ее личной жизни.

В интервью The Wall Street Journal Джоли призналась, что за минувшие годы очень сильно разочаровалась в Голливуде. По ее мнению, он стал совершенно «нездоровым» и абсолютно «поверхностным». Дошло до того, что Анджелина полностью отказалась от социальной жизни. Единственные, с кем актриса продолжает общаться вне работы — дети и беженцы, которым она помогает. Более того, Джоли мечтает покинуть Штаты при первой же возможности и поселиться в Азии. Как только все юридические нюансы ее затянувшегося на годы развода будут улажены, она уедет в Камбоджу — туда, где родился Мэддокс.

«Я потеряла способность свободно жить и путешествовать. Это часть из того, что произошло после развода. Хочу переехать, как только смогу», — призналась актриса, впервые заговорив на тему развода.