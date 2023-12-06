Продюсер заявил, что Лобода «всегда в душе была русофобкой»

Продюсер Сергей Лавров на шоу "ЧП. Расследование" на НТВ заявил, что певица Светлана Лобода "всегда в душе была русофобкой".
Он считает, что, будучи украинкой по происхождению, Лобода любила Россию только за очень большие деньги. По словам Лаврова, на корпоративах в России она получала по 20 тысяч рублей за выступление длиной в 40 минут. Его точку зрения поддержал другой продюсер Сергей Дворцов, который отметил, что Лобода не брезговала роскошными требованиями в своем райдере.
"Самый VIP-овский райдер среди звезд. Туда входила красная, черная икра, бутылка дорогущего коньяка, за ней приезжала только машина марки "Роллс-Ройс", - отметил Дворцов.
Недавно украинские пользователи Instagram раскритиковали певицу Светлану Лободу за новую песню, исполненную на русском языке. Лобода рассказала, что к Новому году представит трек "Метелица" — песня выйдет 8 декабря. Она пожелала поклонникам, чтобы с ними "непременно случилась любовь".