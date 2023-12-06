Продюсер заявил, что Лобода «всегда в душе была русофобкой»

Он считает, что, будучи украинкой по происхождению, Лобода любила Россию только за очень большие деньги. По словам Лаврова, на корпоративах в России она получала по 20 тысяч рублей за выступление длиной в 40 минут. Его точку зрения поддержал другой продюсер Сергей Дворцов, который отметил, что Лобода не брезговала роскошными требованиями в своем райдере.