Ревва отказался общаться с прессой

Александр Ревва прекрасно знает, что сейчас о его персоне ходит огромное количество слухов не самого приятного характера. Все переезды артиста и его жесткое и холодное общение с матерью — уже не секрет для публики. Тем не менее, мужчина посмел вернуться в страну и даже сходил на «Песню года», где, как сочли присутствующие журналисты и гости, повел себя очень странно. Более подробно о случае рассказывает «Комсомольская правда».

Мужчина не постеснялся постоять на красной дорожке наравне с другими уважаемыми звездами России, но в тот момент, когда к нему подошли журналисты с вопросами, то ли от страха, то ли от дискомфорта, расширил глаза и сбежал. Уже за кулисами пресса снова попыталась выйти на контакт с Александром, прося его сделать несколько снимков, но и здесь СМИ ожидала неудача. Комик прокричал: «Я боюсь!»