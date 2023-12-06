Айза объяснила, почему хочет лишить Гуфа родительских прав

"Я просто хочу защитить сына от тех проблем, которые может устроить его отец. Неосознанно. Я прекрасно знаю, как Леша любит и Сэма, и Тину. Но есть определенные проблемы, с которыми он из-за своего искаженного мозга после десятков лет употребления не готов справиться. В данный момент Леша не останавливается и ничто не может его остановить. Он только набирает обороты", - отметила женщина.