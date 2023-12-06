Галкин* рассказал, каким словом Пугачева назвала эмиграцию

Певица Алла Пугачева назвала эмиграцию с супругом Максимом Галкиным* (признан в России иностранным агентом) за границу «голожопингом». Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом комик рассказал во время своего стендапа на сцене Театра-дю-Леман в Женеве.

© Соцсети

Во время шоу Галкин* вспоминал «жирные времена» в России, когда он вместе с Пугачевой ездил в Ригу в личном вагоне поезда. Он констатировал, что сейчас такой роскоши у них нет.

«Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу... Чуть похуже будет..." А она: "Голожопинг?"», — рассказал комик.

Рассказывая о современном быте в Европе, Галкин* шутил, что просил милостыню возле супермаркета, поскольку с банковскими картами у него возникли проблемы.

Напомним, что Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию на Украине. Некоторое время супруги жили в Израиле, но после эскалации палестино-израильского конфликта переехали на Кипр.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина* в список физических лиц-иноагентов. В обосновании этого решения указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках указана Украина. В 2023 году он пытался оспорить статус, однако суд отклонил иск.