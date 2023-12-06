Вера Брежнева подняла прайс на выступления для русскоязычной публики

Украинская певица Вера Брежнева увеличила стоимость выступлений на корпоративах в России на 10 тысяч евро, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на анонимных концертных организаторов.

Теперь выступление Брежневой обойдется заказчикам минимум в 50 тысяч евро (без учета райдера артистки на 2,5 миллиона рублей).

По информации канала, певица время от времени приезжает в Россию, хотя большая часть ее концертов проходит за границей. Также команда Брежневой может запросить информацию о заказчике для тщательного изучения, в то время как его пожелания по программе необязательны к исполнению.

Ранее мы рассказывали, что Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons. Компанию артистка основала вместе с Ханной Хмелевой в 2017 году. Кроме бутика в Санкт-Петербурге под данным брендом было возможно производить аксессуары и одежду.