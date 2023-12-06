Лариса Долина заявила о болезни во время выступления

Народная артистка России Лариса Долина, которой в сентябре исполнилось 68 лет, призналась, что заболела: во время последнего выступления певицы за кулисами буквально дежурил врач.

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Как передает KP.RU, Долина отметила юбилей - 50-летие своей творческой деятельности, концертом 5 декабря в столичном Доме музыки.

При этом, отмечает издание, с самого начала шоу "зрители заподозрили, что что-то пошло не так", ведь юбилярша "то и дело отлучалась за кулисы", и ее аккомпанирующим музыкантам приходилось заполнять паузы длинными инструментальными проигрышами.

Чему вскоре нашлось объяснение непосредственно от самой народной артистки: Долина призналась, что накануне серьезно заболела и почти уже была готова отменить выступление. Характер недуга певица не конкретизировала.

"Вы, наверное, заметили, что я себя не очень хорошо чувствую. Накануне я заболела, но решила все-таки не отменять выступление", - сообщила исполнительница, добавив, что продолжит "бегать за кулисы", где врач будет "заливать в нее лекарства".

Зрители отнеслись к ситуации со всем пониманием. Тем более что это был последний концерт Долиной в Москве в уходящем году.