Раскрыт предполагаемый заработок Меладзе в России за 2023 год

Раскрыт предполагаемый заработок певца Валерия Меладзе в России за последний год. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Исходя из долга Федеральной налоговой службе (ФНС) официальный доход артиста в 2023-м составил около 30 миллионов рублей. Помимо того что исполнитель продолжает выступать на тайных вечеринках в Москве, где его гонорар составляет 12 миллионов рублей, он также вместе с сестрой владеет фирмой «Вантаж», которая занимается арендой недвижимостью и управлением ею в столице.

С 2009 года ООО Меладзе принадлежит торговый центр, расположенный в Восточном Бирюлево. Организация артиста также арендует аналогичное здание в Западном Бирюлево. Чистая прибыль от «Вантажа» ежегодно составляет 28-30 миллионов рублей.