Похудевшая на 17 килограммов Ивлеева раскрыла секрет стройности

«Надоело выглядеть, как говно сраное, отекшее», — высказалась блогерша о своем похудении. Она отметила, что прийти в форму ее мотивировали съемки в новом фильме.



«До этого проекта я прям прилично разожралась, действительно набрала очень много лишних килограммов, в камере это просто отвратительно бы смотрелось. И я поняла, что в таком образе, в таком состоянии, в таком весе просто не могу себе позволить пойти на съемочный процесс», — объяснила Ивлеева.