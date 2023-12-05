Талызина посоветовала Пугачевой покаяться перед народом

Актриса Валентина Талызина на программе "Русские сенсации на НТВ" посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед россиянами по примеру бунтовщика Емельяна Пугачева.

"Женщина, которая поет, пела прекрасно. Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить своего однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади. Он поклонился перед народом и сказал: "Прости меня, народ православный", - высказалась Талызина

. Недавно Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщал, что Алла Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае. Отмечалось, что выступления в Москве также не исключены, если их проведут тайно.