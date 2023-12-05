Певец Трофим прокомментировал ДТП со своей машиной в Москве

"Я в Новом Уренгое на гастролях. Насколько я понял от полиции, машина Tiguan въехала в Genesis наш, где водитель был. Пока виновность устанавливают, но в ГАИ сказали, что, по ходу, Tiguan въехал", - заявил Трофим "Газете.ru".