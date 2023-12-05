Федосеева-Шукшина записала обращение на фоне слухов о выселении

«Я безмерно благодарна своей дочери Ольге, которая вот уже пятый год так заботится обо мне, не щадя своих сил и здоровья. Два месяца назад она перенесла тяжелейшую операцию на позвоночнике. Поэтому мы приняли такое решение — переехать в Новую Москву. Потому как для моего заболевания требуется тщательное наблюдение круглосуточно», — добавила Федосеева-Шукшина в ролике.