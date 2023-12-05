54-летняя Татьяна Буланова взяла фамилию молодого мужа
Артистка поделилась подробностями
2 июня этого года певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, моложе ее на 19 лет. Еще тогда многие поговаривали, что Буланова решила сменить фамилию. Сама артистка рассказала правду изданию «Дни.ру».
«Я пока продолжаю подписываться как Буланова, поскольку паспорт еще не поменяла. Просто жду одного важного события в жизни, о котором пока не могу говорить, после чего и займусь сменой фамилии», — заявила Татьяна.
Она также сообщила, что придумывать новую подпись для автографов ей все же не придется.
«От Булановой я не откажусь, но официально фамилия у меня теперь будет двойная — Буланова-Руднева», — объяснила звезда.