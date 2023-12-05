54-летняя Татьяна Буланова взяла фамилию молодого мужа

2 июня этого года певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, моложе ее на 19 лет. Еще тогда многие поговаривали, что Буланова решила сменить фамилию. Сама артистка рассказала правду изданию «Дни.ру».