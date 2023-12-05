Легенда отечественного шансона Любовь Успенская судится со своим пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом звезда рассказала в интервью «Вечерней Москве».

По словам Успенской, она до сих пор не может оправиться от неудачно проведенной операции, из-за которой ей пришлось отменить несколько концертов.

— Я отменила концерты: не могла работать, реабилитация заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. У меня были такие раны, что я лечилась два месяца, — рассказала она.

Пластический хирург участвует сразу в нескольких судебных разбирательствах. Денежную компенсацию Хайдаров выплатил уже не одной российской звезде, пострадавшей от его операций, в том числе певице Славе. Встреча Любови Успенской и хирурга в суде ожидается чуть позже, но артистка готова отстаивать свои права до последнего.

— Я дело выиграю и получу все, что мне полагается, — рассказала легенда шансона.