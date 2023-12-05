«Я дело выиграю»: Успенская рассказала о суде с пластическим хирургом Хайдаровым
Легенда отечественного шансона Любовь Успенская судится со своим пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом звезда рассказала в интервью «Вечерней Москве».
По словам Успенской, она до сих пор не может оправиться от неудачно проведенной операции, из-за которой ей пришлось отменить несколько концертов.
— Я отменила концерты: не могла работать, реабилитация заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. У меня были такие раны, что я лечилась два месяца, — рассказала она.
Пластический хирург участвует сразу в нескольких судебных разбирательствах. Денежную компенсацию Хайдаров выплатил уже не одной российской звезде, пострадавшей от его операций, в том числе певице Славе. Встреча Любови Успенской и хирурга в суде ожидается чуть позже, но артистка готова отстаивать свои права до последнего.
— Я дело выиграю и получу все, что мне полагается, — рассказала легенда шансона.
В откровенном интервью с «Вечерней Москвой» Любовь Успенская также рассказала о своем отношении к молодым российским исполнителям, о современной музыке, а также о предстоящем третьем сезоне музыкального шоу «Дуэлянты», в котором артистка примет участие.