Катя Лель тайно развелась с мужем после 15 лет брака

Отмечается, что инициатором расторжения брака стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако они решили разойтись. По данным портала, супруги развелись еще в конце июля. Lenta.ru

В разговоре с Super Лель заявила, что от комментариев на этот счет отказывается. Все-таки личное на то и личное, чтобы держать его в тайне от публики. «Комментарий дать не могу. А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго», — высказалась Катя. Super.ru